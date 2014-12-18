Журналиста в прямом эфире ограбил вооруженный мужчина. Дело было в Эквадоре

Правоохранители ищут преступника.

Журналист из Эквадора Диего Ординола поделился в соцсетях видео, на котором его во время прямого эфира ограбил неизвестный молодой человек. Ординола отметил, что в текущей обстановке журналистам невозможно спокойно работать. Он добавил, что полиция пообещала найти преступников.

На видео, размещенным журналистом в соцсети Twitter, можно заметить, как молодой человек в медицинской маске и кепке подходит с пистолетом к сотрудникам СМИ. После того, как он отобрал у одного из них смартфон, преступник убежал и скрылся из виду. Нападение произошло 13 февраля у стадиона в городе Гуаякиль.

Российский журналист Александр Невзоров встретил Владимира Мединского в буфете и спросил "Кто пустил этого козла?". Об этом он рассказал на собственном YouTube-канале, где выложен фрагмент выступления.

Видео: Twitter / @Diegordinola