Ожидаемый срок полного восстановления электроэнергии составляет 3-4 часа.

В Эквадоре начали восстанавливать электроснабжение после того, как сбой в электросети привел к его полному отключению. Об этом сообщил на пресс-конференции министр общественных работ республики Роберто Луке.

По его словам, ожидаемый срок полного восстановления электроэнергии составляет 3-4 часа. Луке отметил, что задержки могут возникнуть с введением в строй ТЭЦ в силу технологических особенностей подключения. В столице и отдельных районах Гуаякиля уже возобновили подачу электричества. Отметим, что в Эквадоре произошел массовый сбой энергоснабжения из-за аварии на линии электропередачи и каскадного отключения генерирующих мощностей.

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Видео: Соцсети