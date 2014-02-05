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В Эквадоре начали восстанавливать электроснабжение

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Ожидаемый срок полного восстановления электроэнергии составляет 3-4 часа.

В Эквадоре начали восстанавливать электроснабжение после того, как сбой в электросети привел к его полному отключению. Об этом сообщил на пресс-конференции министр общественных работ республики Роберто Луке.

По его словам, ожидаемый срок полного восстановления электроэнергии составляет 3-4 часа. Луке отметил, что задержки могут возникнуть с введением в строй ТЭЦ в силу технологических особенностей подключения. В столице и отдельных районах Гуаякиля уже возобновили подачу электричества. Отметим, что в Эквадоре произошел массовый сбой энергоснабжения из-за аварии на линии электропередачи и каскадного отключения генерирующих мощностей.

Ранее мы сообщали, что в Сахалинской области спасли рыбаков.

Видео: Соцсети

Теги: отключение, эквадор, электроснабжение
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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