Невзоров встретил Мединского в буфете и спросил "Кто пустил этого козла?"

Инцидент произошел в одном российском музее.

Российский журналист Александр Невзоров встретил Владимира Мединского в буфете и спросил "Кто пустил этого козла?". Об этом он рассказал на собственном YouTube-канале, где выложен фрагмент выступления. Спикер объяснил, что однажды увидел бывшего министра культуры во время прогулки по музею. Он встретил чиновника в буфете.

Там мы встретились. Я смотрю, стоит дирекция музея, стоит Мединский. Я с присущей мне абсолютной тактичностью говорю: "Кто пустил сюда этого козла?"...Он как-то сразу так одряб, его от меня заслонили, меня как-то подотпихнули в сторону Александр Невзоров, журналист

Журналист не стал уточнять, когда именно произошла данная встреча. Он добавил, что в то время Владимир Мединский все еще занимал должность министра.

Мединский поддержал создание мемориала жертвам детского концлагеря в Ленобласти.

Видео: YT / Александр Невзоров