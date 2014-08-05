Мединский поддержал создание мемориала жертвам детского концлагеря в Ленобласти

Концлагерь для детей был создан летом 1942 года на базе дома отдыха Ленинградской швейной фабрики им. Володарского.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил создать в Гатчинском районе мемориал жертвам фашистского геноцида на месте бывшего детского концлагеря. Как рассказала пресс-служба администрации 47 региона, письмо с данным предложением было направлено президенту РФ Владимиру Путину.

Помощник главы государства Владимир Мединский и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин поддержали данную инициативу.

Территория бывшего концлагеря, где хотят создать мемориал, находится в поселке Вырица. Концлагерь для детей был создан летом 1942 года на базе дома отдыха Ленинградской швейной фабрики им. Володарского. Над детьми там издевались, заставляли сутками работать, почти не кормили, поэтому многие заболевали и умирали. Более здоровых детей использовали в качестве доноров крови для раненых фашистов.

Ранее Дрозденко извинился за доклад ученого, отрицающего Холокост.

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