Дрозденко извинился за доклад ученого, отрицающего Холокост

Губернатор Ленобласти извинился за то, что на областной образовательной площадке "получило распространение частное мнение, искажающее содержание и исторические итоги Холокоста".

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко извинился перед еврейской общиной за скандальные заявления ученого Владимира Матвеева на тему Холокоста. Об этом сообщило областное правительство.

Губернатор 47 региона провел рабочую встречу с главным раввином Санкт-Петербурга и Ленобласти Менахемом-Мендлом Певзнером и председателем еврейской религиозной общины Марком Грубаргом. Дрозденко извинился за то, что на областной образовательной площадке "получило распространение частное мнение, искажающее содержание и исторические итоги Холокоста". На встрече губернатор и представители еврейской общины договорились, что генеральный консул Израиля в Северной столице Ольга Слов проведет в одной из школ Ленобласти урок о Холокосте. В свою очередь, председатель областного комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов расскажет о блокаде Ленинграда ученикам в Израиле.

Кандидат экономических наук, доктор технических наук и философии, доцент Владимир Матвеев в конце января оказался в центре скандала из-за своего выступления на вебинаре для педагогов. Он усомнился в факте Холокоста и отметил, что некорректно говорит о его жертвах. Через несколько дней педагог попал в больницу с инфарктом, перенес операцию. Из-за этого была отложена этическая комиссия Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), где он преподает

В РАНХиГС, где также преподавал Матвеев отметили, что считают неприемлемым продолжение его работы. Оба высших учебных заведения не разделяют мнения Матвеева.

Слово Холокост (Holocaust) происходит от древнегреческого holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение". В современной научной литературе обозначает политику нацистской Германии, ее союзников по преследованию и уничтожению шести миллионов евреев в 1933-1945 годах.

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