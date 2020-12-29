Петербургский преподаватель, который отрицал Холокост, попал в реанимацию

Недавно своими высказываниями преподаватель Владимир Матвеев вызвал возмущение общественности.

В субботу, 30 января, профессор, преподаватель СПбГЭУ и РАНХиГС Владимир Матвеев попал в реанимацию, сообщил 5-tv.ru со ссылкой на ректора СПбГЭУ Игоря Максимцева.

В ночь на прошедшую пятницу ему стало плохо, его госпитализировали. Специалисты прооперировали мужчину. По словам ректора, состояние преподавателя тяжелое. Причину госпитализации не назвали, однако Максимцев считает, что состояние Матвеева ухудшилось из-за оказываемого давления после его слов о Холокосте.

Напомним, что недавно во время вебинара для преподавателей "Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица", он заявил, что евреев во Вторую мировую войну не сжигали и не уничтожали в газовых камерах. По его мнению, оборудование было нужно для дезинфекции. Кроме того, он поставил под сомнение количество погибших в этот период евреев. Данное заявление вызвало негодование общественности.

Ранее мы писали, что главы еврейской общины Петербурга отреагировали на заявления профессора о Холокосте.

Фото: оф.сайт СПбГЭУ