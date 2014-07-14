Академия становится одним из самых востребованных вузов второй год подряд.

Вырос средний балл для поступающих в РАНХиГС . На платное обучение он составил 78 баллов, а на бюджет более 95 баллов. Об этом сообщил ректор РАНХиГС при Президенте России Алексей Комиссаров на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

По словам руководителя академии, учреждение становится самым востребованным вузом страны второй год подряд. В прошлом году РАНХиГС получил 500 тыс. заявлений на конкурсные группы. Также сохраняется высокий конкурс при поступлении - 17 человек на место. Кроме того, развивается международная деятельность. Например, заключили соглашение с Вьетнамом. В рамках сотрудничества академия будет обучать иностранных госслужащих, а в Республике готовы принимать на своих площадках российских специалистов.

На встрече также обсудили реализацию программы "Время героев". Благодаря ей 168 участников СВО обучаются в стенах вуза. Она существует уже второй год и направлена на подготовку компетентных руководителей из числа бойцов специальной военной операции для последующей работы в органах госвласти.

Сейчас участники программы получили уже более 80 назначений на самые разные посты – от полномочного представителя Президента до вице-губернаторов, глав компаний, заместителей руководителей самых разных направлений, руководителей департаментов министерств и так далее. Алексей Комиссаров, сообщил ректор РАНХиГС при Президенте России

Ранее сообщалось, что 83 тыс. мест на целевое обучение выделили для российских студентов.

