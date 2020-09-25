В МГУ создали центр искусственного интеллекта на 700 млн рублей гранта. В него входят десятки крупнейших факультетов вуза: мехмат, физический и химический. Об этом сообщает пресс-служба Правительства страны.

Работу крупнейшего в стране вуза обсудил на встрече премьер-министр Михаил Мишустин и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Так, часть вопросов посвятили международному сотрудничеству. Например, было решено построить филиал МГУ вместе с Пекинским политехническим университетом в Шэньчжэне. Сейчас в нем учатся 5 тыс. студентов. Кроме того, в Москве в 2024 году создали инженерную школу, которая объединила семь факультетов.

В частности, запустили кластер "Ломоносов". Мы с Вами посещали его в прошлом году. Это современная площадка для эффективной разработки и коммерциализации инновационных решений. Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ

