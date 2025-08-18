Мишустин: на поддержку аграриев Северного Кавказа выделили 36 млрд рублей

Это одна из главных отраслей региона.

36 млрд рублей направило Правительство на поддержку аграрного комплекса Северного Кавказа. В регионе производят почти все виды сельхозпродукции. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

По его словам, от общего объема выпускаемой в стране продукции на Северном Кавказе производят десятую часть зерна и треть фруктов. Площадь садов достигает 85 тыс. гектаров. Также активно вводятся новые теплицы, в частности, в Северной Осетии, Ингушетии и Ставропольском крае. Кроме того, обсудили цветочное производство и перспективы этой сферы.

Потребность внутреннего рынка сегодня огромна – об этом говорили несколько раз – порядка 2 млрд штук. Сейчас в целом по стране производится лишь четверть. Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ

Ранее сообщалось, что Правительство направит 50 млрд рублей на развитие инвестиционного проекта в нефтехимической промышленности.

