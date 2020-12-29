Главы еврейской общины Петербурга отреагировали на заявления профессора о Холокосте

Они призвали провести тщательное расследование и наказать виновного.

Главный раввин Петербурга Менахем-Мендел Певзнер намерен подать в прокуратуру на Владимира Матвеева, который во время вебинара с учителями Ленобласти заявил о том, что количество жертв Холокоста преувеличено. По словам раввина, также обращения направили губернатору и комитету по образованию области. Об этом сообщила пресс-служба Большой Хоральной Синагоги.

Мне сложно понять, как человек из России может отрицать события Холокоста. Ведь именно Красная армия освободила Освенцим. Советские солдаты своими глазами видели то, что там творилось. И сегодня еще живы люди, прошедшие через ужасы Холокоста. Каждый год мы приглашаем их в еврейские школы нашего города, чтобы дети услышали их рассказ о пережитом, чтобы память о боли нашего народа сохранялась в их сердцах. М.-М. Певзнер, главный раввин Петербурга

Также он отметил, что отрицать Холокост — значит оскорбить память погибших, осиротевших, потерявших близких и родных. Раввин пообещал усилить просветительскую деятельность общины и провести образовательные онлайн-мероприятия для широкой общественности.



Также выступления профессора прокомментировал председатель еврейской общины Марк Грубарг.

Высказывания Матвеева - это звено в цепочке действий по переписыванию истории, по искажению событий Второй мировой войны. <...> В нашей стране действует статья 354.1 "Реабилитация нацизма". Мы ранее не настаивали на введении отдельного закона, предписывающего уголовную ответственность именно за отрицание Холокоста, как это сделано во многих странах. Ведь нацизм нанес огромный урон и евреям, и советскому народу в целом. Но создавшаяся ситуация показывает, что такой закон нужен и нам. М.Д.Грубарг, председатель еврейской общины Петербурга

Напомним, доктор технических наук, кандидат экономических наук Владимир Матвеев заявил о том, что число жертв геноцида евреев в период второй мировой войны преувеличено. Такое заявление он сделал накануне Дня памяти жертв Холокоста.

После этого его уволили из РАНХиГС и намерены уволить из СПбГЭУ.

Фото: Piter.TV