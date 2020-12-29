В РАНХиГС уволили преподавателя, который отрицал Холокост

На одном из вебинаров он заявил, что говорить о жертвах Холокоста не корректно.

Руководство Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) считает неприемлемым дальнейшую работу преподавателя Владимира Матвеева, который критично высказался о Холокосте. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу вуза.

Матвеев принял участие в вебинаре для педагогов Ленобласти, в ходе которого он усомнился в существовании Холокоста и заявил, что говорить о его жертвах не корректно. После этого выступления в Telegram-канале Ленинградской области появился комментарий, что это "частное мнение".

В РАНХиГС отметили, что преподаватель не согласовал с вузом участие в вебинаре, поэтому опубликованная в сети видеозапись с выступлением Матвеева не имеет к учебному учреждению никакого отношения. Кроме того, представители РАНХиГС заявили, что высказывания преподавателя о Холокосте "абсолютно недопустимы" ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения.

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