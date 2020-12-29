День снятия блокады Ленинграда. Главное на Piter.tv

Мы собрали в одном месте важные материалы нашей редакции на важную историческую тему.

Сегодня, 27 января, отмечается 77-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Редакция Piter.tv бережно относится к вопросу исторической памяти, погружаясь в разные аспекты Великой Отечественной войны и жизни осажденного города. Представляем для вас избранную подборку материалов, сделанную сотрудниками нашей редакции в разные годы.

Piter.TV публиковал 8 малоизвестных фактов, которые удалось собрать историку и основателю проекта "Блокада всегда со мной" Виктории Баженовой. О самом жестоком, бесчеловечном и голодном периоде войны известно сегодня немало. Но каждый год из писем, хроник, руин и подвалов всплывают полузабытые или вовсе неизвестные факты и документы. Часть из них скрывалась советской пропагандой, часть – стерлась из воспоминаний со временем.

Когда в сентябре 41-го вокруг Ленинграда замкнулось кольцо блокады, в осажденном городе осталось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Уже в первые месяцы зимы люди начали умирать от голода, холода и бомбежек. Но при этом они сохранили способность писать и вести дневники. Сегодня из этих невыдуманных историй реально живших и реально умиравших детей и взрослых складывается уникальная мозаика блокадного времени.

Важны и персональные истории людей. Когда началась Великая Отечественная война, 12-летняя Женя Беневич закончила шестой класс. Тогда она, ее родители, да и все остальные думали, что советская армия разобьет врага одним ударом. Страха не было, но только по началу, пока еще первые бомбы не упали на земли Советского союза.

Мы показали, как ленинградцы готовили город к уличным боям, как жили под постоянными бомбежками и артобстрелами. Как подвалы домов, переоборудованные в бомбоубежища, стали вторым домом для жителей блокадного города. Наш репортаж –о том, как Ленинград стал городом-крепостью.

Жители осажденного Ленинграда ускоренными темпами тянули Дорогу Жизни через Ладожское озеро, рыли противотанковые рвы и траншеи на линиях обороны, сутками не покидали производственные цеха отливая снаряды и ремонтируя поврежденную технику. Но были и такие, что старались сохранить книги и рукописи, считая свое дело не менее важным, ставя задачу сохранения литературного наследия выше спасения человеческой жизни.