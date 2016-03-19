Писатели о войне. Серия 2. Летопись блокады

Во время блокады многие вели дневники. В те времена эта была весьма распространенная форма литературной деятельности. Но писали не только профессиональные литераторы и поэты. Происходившее фиксировали солдаты красной армии, рабочие ленинградских заводов и даже дети.
Они доверяли своим дневникам самые сокровенные мысли. И это не смотря на то, что изложенные на бумаге откровения могли прочесть не только родные и близкие, но и сотрудники компетентных органов с весьма неприятными для автора последствиями. Зачем люди шли на такой риск? Почему продолжали писать даже когда оказывались на краю гибели? Что заставляло их браться за перо?
Может быть ведение дневников во время блокады вдруг оказалась единственным средством борьбы со страхом, голодом, холодом и непомерным горем. Фиксация происходившей вокруг катастрофы позволяла внутренне отдалиться от происходящего, сосредоточится на самом главном, на время забыть о близкой и неминуемой смерти и посмотреть на все с точки зрения вечности.
А может быть авторы блокадных записей считали свой опыт чрезвычайно ценным. И готовы были пойти на любой риск, что бы рассказать что-то крайне важное нам с вами — будущим поколениям. Многие прятали свои дневники, считая что потом, много лет спустя, когда их обнаружат потомки, рассказанная на их страницах правда изменит их навсегда. Поможет раскрыть какую-то ведомую только им одним глубокую истину.
Видео: канал Piter.TV