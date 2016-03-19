Писатели о войне. Серия 2. Летопись блокады

Когда в сентябре 41-го вокруг Ленинграда замкнулось кольцо блокады, в осажденном городе осталось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Уже в первые месяцы зимы люди начали умирать от голода, холода и бомбежек. Но при этом они сохранили способность писать и вести дневники. Сегодня из этих невыдуманных историй реально живших и реально умиравших детей и взрослых складывается уникальная мозаика блокадного времени.

Во время блокады многие вели дневники. В те времена эта была весьма распространенная форма литературной деятельности. Но писали не только профессиональные литераторы и поэты. Происходившее фиксировали солдаты красной армии, рабочие ленинградских заводов и даже дети.

Они доверяли своим дневникам самые сокровенные мысли. И это не смотря на то, что изложенные на бумаге откровения могли прочесть не только родные и близкие, но и сотрудники компетентных органов с весьма неприятными для автора последствиями. Зачем люди шли на такой риск? Почему продолжали писать даже когда оказывались на краю гибели? Что заставляло их браться за перо?

Может быть ведение дневников во время блокады вдруг оказалась единственным средством борьбы со страхом, голодом, холодом и непомерным горем. Фиксация происходившей вокруг катастрофы позволяла внутренне отдалиться от происходящего, сосредоточится на самом главном, на время забыть о близкой и неминуемой смерти и посмотреть на все с точки зрения вечности.

А может быть авторы блокадных записей считали свой опыт чрезвычайно ценным. И готовы были пойти на любой риск, что бы рассказать что-то крайне важное нам с вами — будущим поколениям. Многие прятали свои дневники, считая что потом, много лет спустя, когда их обнаружат потомки, рассказанная на их страницах правда изменит их навсегда. Поможет раскрыть какую-то ведомую только им одним глубокую истину.