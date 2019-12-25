Блокада Ленинграда: топ-8 малоизвестных фактов о самых черных днях войны

8 сентября 2020 года исполнилось 79 лет со дня начала блокады Ленинграда. О самом жестоком, бесчеловечном и голодном периоде войны известно сегодня немало. Но каждый год из писем, хроник, руин и подвалов всплывают полузабытые или вовсе неизвестные факты и документы. Часть из них скрывалась советской пропагандой, часть – стерлась из воспоминаний со временем.

В этот памятный и скорбный день Piter.TV публикует 8 малоизвестных фактов, которые удалось собрать историку и основателю проекта "Блокада всегда со мной" Виктории Баженовой.

"Блокадный" театр

Немцы называли Ленинград "городом мертвых". Однако сила духа людей, которые на 872 дня оказались зажаты в блокадное кольцо, превзошла все возможные ожидания противника. Несмотря на голод, холод и многочисленные потери, ленинградцы продолжали жить, в том числе и культурной жизнью.

В августе 1941 года практически все городские театры были эвакуированы. Остались только Музкомедия и Симфонический оркестр Радиокомитета. Вскоре возник Театр народного ополчения, возобновил работу театр Краснознаменного Балтийского флота и Филармония.

18 октября 1942 года в помещении Театра комедии на Невском проспекте открылся новый театр "Городской". Однако среди местных жителей это безликое название не прижилось, и театр в народе прозвали "Блокадным".

Первым спектаклем стала постановка "Русские люди" по пьесе Константина Симонова. Ее отыграли более 60 раз. Однажды в зале погас свет. Паники не было, но артисты растерялись. И вдруг кто-то из зрителей зажег карманный фонарик. Потом появился второй луч, третий, десятый… Спектакль доиграли. Такие случаи повторялись, пока в театре не установили аккумуляторную батарею.

В основном в "Блокадном" театре ставили спектакли по пьесам о войне. В их числе были "Фронт" Александра Корнейчука, "Нашествие" Леонида Леонова, "Жди меня" Константина Симонова. Позже появились постановки по пьесам "Женитьба Белугина" Александра Островского, "Олеко Дундич" Александра Ржешевского и Михаила Каца и др. Затем начали ставить оперные и балетные постановки.

В 1944 году театр переименовали в Ленинградский драматический театр, в 1959 году ему присвоили знакомое каждому жителю города название Театр имени В.Ф. Комиссаржевской. Кстати, сегодня здесь служат два жителя блокадного Ленинграда – Георгий Штиль и Иван Краско.

Выставка ленинградских художников в Москве

Кажется невероятным, что в сентябре 1942 года группа ленинградских художников отправилась в Москву на выставку-отчет о своей работе в боевых условиях. Путь в Москву занял у них 5 дней. Выставка открылась 4 октября 1942 года в залах Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и прошла с огромным успехом.

Блокадные свадьбы и венчания

С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года в Ленинграде зарегистрировали 14 878 браков. Большинство свадеб сыграли в 1943 году. Наряды к торжествам специально не готовили. Только у одной блокадной невесты Варвары Митрофановны Мясоедовой (о которой сообщается в источниках) был свадебный наряд. Платье сшили из ночной шелковой рубашки, взятой у бабушки М.А. Сапожниковой. На ногах у невесты были мамины подвенечные чулки, на голове фата и оренбургский платок (ее собственный) тонкий и прозрачный.

Еще у двух невест были платья, сшитые для школьного выпускного вечера. Обручальных колец чаще всего не было, либо молодожены брали их у родителей.

Блокада Ленинграда в европейских газетах

Статья о блокаде Ленинграда появилась на первой полосе французской газеты уже 10 сентября. Материал под заголовком "Ленинград окружен" стал главным материалом номера. 24 сентября 1941 года знаменитая поэтесса-блокадница Ольга Берггольц написала в своем дневнике: "…кроме того, надо написать для Европы об обороне Ленинграда, о которой они знают в сотни раз больше, чем мы, живущие в нем…".

Двойная правда на радио

Согласно источникам, в эфире Блокадного радио существовала некая "раздвоенность информации". В сентябре 1941 года по указанию из Москвы ежедневно на Ленинградском радио стала выходить программа "Говорит Ленинград". Ее также включали в эфир всесоюзного радио. Редактором передачи был начальник литературного отдела Ленинградского радио Георгий Макогоненко (будущий муж Ольги Берггольц).

Он вспоминал, что со страной от имени Ленинграда могли говорить защитники города: солдаты и матросы, рабочие и домохозяйки, ставшие самоотверженными бойцами ПВО, ученые, писатели, композиторы и партизаны. В общем, все те, кто имел "гражданское и моральное право говорить". При этом о голоде, длинных очередях, обстрелах, Ленинград говорил только со своими гражданами. В Москве в радиоэфирах эта информация купировалась.

Почему не эвакуировалась поэтесса Ольга Берггольц

Поэтесса Ольга Берггольц могла улететь из Ленинграда еще в сентябре 1941 года, однако она осталась из-за мужа, страдающего эпилепсией. Запись из ее дневника 1 октября 1941 года гласит:

"Мне предлагали уехать, улететь на самолете в Москву с Ахматовой. Она сама просила меня об этом, и другие уговаривали. Я не поехала. Я не могу оставить Кольку, мне без него все равно не жизнь, не смотря на его припадки доставляющие мне столько муки".

Футболисты-блокадники выиграли Кубок СССР по футболу

Матч между московским ЦДКА и ленинградским "Зенитом" состоялся 27 августа 1944 года в Москве. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу "Зенита". Таким образом, ленинградский клуб стал первой немосковской командой – обладателем Кубка СССР. Несколько футболистов в составе "Зенита" пережили блокаду в своем родном городе.

Владислав Радимов, полузащитник сборной России 1990-х годов, отыгравший в "Зените" 6 сезонов:

"Сейчас очень трудно себе представить, как это вообще было возможно тренироваться в таких условиях, и физических, когда просто не хватало еды, и моральных, когда вокруг умирали взрослые и дети каждый день. А тем более побеждать, завоевать кубок, впервые отобрав его у москвичей. И пусть не все футболисты "Зенита" тренировались в своем городе, это можно назвать настоящим спортивным подвигом. Возможно, поэтому, карьеры тех легендарных зенитовцев завершались в 28-30 лет".

Взвод писателей Ленинграда

150 писателей и поэтов, членов Ленинградского союза писателей ушли в армию или на флот. Те, кто не подлежал мобилизации (40 человек), ушли в народной ополчение. Это уникальный случай в истории, когда из писателей было сформировано отдельное воинское подразделение-писательский взвод. Взвод вошел в состав Дзержинского полка.

Фото: архивы, Википедия, teatrvfk.ru, кадр из фильма visit-petersburg.ru, pixabay.com, fc-zenit.ru