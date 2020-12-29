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Петербургский профессор рассказал учителям Ленобласти о мифе про Холокост
Сегодня, 17:23
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Петербургский профессор рассказал учителям Ленобласти о мифе про Холокост

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Участники вебинара не согласились с профессором.

Преподаватель из Петербурга заявил о том, что число жертв геноцида евреев в период второй мировой войны преувеличено. Скандальное заявление доктор технических наук, кандидат экономических наук Владимир Матвеев сделал во время вебинара для педагогов Ленобласти. На сказанное обратили внимание журналисты газеты "Новые Колтуши" и редактор "Эха Москвы" в Петербурге" Валерий Нечай.

Матвеев выступал с докладом на тему "Историческая правда и мифы в системе общественного управления". По его словам, уничтожение 6 млн евреев в период второй мировой войны — это миф. 

Мы говорим о том, что нет абсолютно никаких архивных данных о том, что было уничтожено 6 млн в концлагерях.

сказал Владимир Матвеев. 

Далее профессор рассказал о том, что нет ни одной настоящей фотографии нацистских газовых камер, а газ "Циклон Б", использовался на самом деле для дезинфекции.  С мнением преподавателя не согласились другие участники видеоконференции.

Вебинар организовали власти Ленобласти. В пресс-службе администрации прокомментировали выступление.

Приглашая лекторов и ведущих образовательных мероприятий, Ленинградский институт развития образования не использует практику предварительного цензурирования выступлений, опираясь на образование, квалификацию и опыт педагогической работы спикеров.

Заявления о том, что Холокоста не было, назвали "частным мнением".

Фото: оф.сайт СПбГЭУ

 

Теги: вебинар, вторая мировая война, геноцид евреев, холокст
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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