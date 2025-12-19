Образовательно-досуговый центр появится в Молодёжном в составе загородного кампуса РАНХиГС

Проект предполагает реконструкцию существующего здания клуба с пристройкой нового двухэтажного корпуса.

В посёлке Молодёжное Курортного района Санкт-Петербурга планируют построить новый образовательно-досуговый центр. Архитектурный облик будущего объекта согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре. Центр разместится на Приморском шоссе и станет частью загородного комплекса РАНХиГС, рассказал портал "Строительный Петербург".

Проект подготовило бюро "Живая архитектура". Он предполагает реконструкцию существующего здания клуба с пристройкой нового двухэтажного корпуса. В обновлённом центре разместятся учебные классы, актовый зал, просторный холл и помещения для проведения образовательных, культурных и общественных мероприятий.

Архитектурное решение выполнено в виде нескольких кубических объёмов, развернутых относительно друг друга. Такой приём символизирует принцип "конструктора", когда здание формируется из самостоятельных элементов. Для отделки фасадов предусмотрено сочетание современных и натуральных по фактуре материалов — глазурованный кирпич, металл-композитные панели с перфорацией, крупноформатный керамогранит с текстурой дерева и элементы, имитирующие кортен-сталь.

Отдельное внимание уделено функциональности здания. Кровлю нового корпуса сделают эксплуатируемой, чтобы использовать её как площадку для мероприятий на открытом воздухе. Территорию вокруг центра благоустроят: появятся теневые навесы, павильоны-качели, малые архитектурные формы и открытые пространства для событий. Пешеходные маршруты выполнят с мощением из тротуарной плитки.

Ранее мы рассказывали, что новый бизнес-центр появится на проспекте Энгельса.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре