В Комарово двое с ножом напали на жену экс-директора СЗИУ РАНХиГС

По данным СМИ, нападение на Галину Шамахову произошло около полудня на даче.

В Комарово (Курортный район Петербурга) двое в масках напали с ножом на жену экс-директора СЗИУ РАНХиГС Владимира Шамахова. Об этом сообщила "Фонтанка".

По данным СМИ, нападение на Галину Шамахову произошло около полудня на даче. Будучи в сознании, женщина сказала, что на неё напали двое в масках. У пострадавшей проникающие ранения, она находится в больнице.

В 2002–2004 годах Владимир Шамахов был впервые избран ректором Северо-Западной академии государственной службы (будущий СЗИУ РАНХиГС). В мае 2011 года он стал директором Северо-Западного института управления РАНХиГС. Сейчас Владимир Александрович является научным руководителем СЗИУ РАНХиГС.

Ранее в Красногвардейском районе петербуржцы напали на 57-летнего мужчину.

Фото: Piter.tv