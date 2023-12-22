В Красногвардейском районе петербуржцы напали на 57-летнего мужчину

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали подозреваемых в избиении мужчины в парадной дома по проспекту Косыгина. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Красногвардейского района 1 июня поступила информация о драке. Прибывшие на место правоохранители в подъезде обнаружили 57-летнего горожанина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии с травмами головы.

По подозрению в причастности к этому преступлению задержаны двое местных жителей в возрасте 35 и 55 лет. Известно, что между ними и потерпевшим был давний конфликт.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения петербуржцем подростка на самокате.

Фото: Piter.TV