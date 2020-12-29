СПбГЭУ уволит преподавателя, отрицавшего Холокост

Доктор философии заявил, что уничтожение евреев во Вторую Мировую войну не было таким уж массовым.

Санкт-Петербургуский государственный экономический университет строго накажет доктора философии Владимира Матвеева. Работающий в этом вузе преподаватель заявил на вебинаре для учителей Ленобласти, что Холокоста не было, а уничтожение евреев во время Второй Мировой войны было не таким уж массовым. Газ в камерах, по мнению Матвеева, использовался только для дезинфекции.

По словам ректора СПбГЭУ Игоря Максимцева, уже ведется служебная проверка, а Матвееву грозит увольнение – самое строгое наказание. Слова ректора приводит радиостанция "Говорит Москва. Максимцев заявил, что сказанное преподавателем не соответствует позиции и ценностям университета, а в День полного снятия блокады Ленинграда это особенно оскорбительно.

Коллеги мои посмотрят все записи, после мы будем принимать уже решение, когда у нас будет полная картина произошедшего.<...> Если это так, то я выступал бы за самые строгие вещи вплоть до ухода из университета, потому что это искажение многих исторических фактов — непозволительно педагогу и любому человеку. Игорь Максимцев

Ранее мы писали, что в Петербурге у студента из Китая угнали BMW X5.

Фото: unecon.ru