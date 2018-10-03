Эксперт СПбГЭУ объяснила, как цифровой рубль изменит жизнь граждан и экономику страны

Цифровой рубль – это не криптовалюта, а третья форма национальной валюты, которая представляет собой уникальный электронный код наряду с наличными и безналичными деньгами.

Сегодня, 1 сентября, в России стартует практическая фаза внедрения цифрового рубля. Крупнейшие банки начинают открывать цифровые кошельки, а торговые сети с выручкой свыше 120 млн рублей обязаны принимать новую форму оплаты.

Доктор экономических наук, заведующая кафедрой банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ Ольга Орлова в интервью "Вечернему Санкт-Петербургу" пояснила суть нововведения. Она отметила, что цифровой рубль – это не криптовалюта, а третья форма национальной валюты, которая представляет собой уникальный электронный код наряду с наличными и безналичными деньгами.

По её словам, фундаментальное отличие заключалось в месте хранения: если безналичные деньги лежат на счетах коммерческих банков, то цифровые рубли находятся в персональном кошельке непосредственно на платформе Банка России, а коммерческие структуры выступают лишь интерфейсом для доступа к ним.

Эксперт подчеркнула, что глобальная цель государства заключалась в модернизации финансовой системы. Благодаря автоматизации смарт-контрактов расчёты должны были стать быстрее, а комиссии для бизнеса за приём платежей снижались с нынешних 1,5–2,5% до всего 0,3%. Для граждан переводы оставались бесплатными без лимитов СБП. При этом она предупредила, что хранить сбережения в цифровых рублях было экономически нецелесообразно, так как на них не начислялись проценты по вкладам и кешбэк.

Ольга Орлова также развеяла основные мифы, возникшие накануне старта проекта. Она заявила, что внедрение строго добровольно, принудительный перевод зарплат исключён, а наличные и безналичные деньги сохранялись в полном объёме. Паника и обналичивание вкладов, наблюдавшиеся у части населения, являлись классической психологической реакцией на неизвестность, а не следствием объективных экономических рисков.

В заключение специалист добавила, что переход будет носить эволюционный характер. Цифровой кошелёк должен был появиться в мобильных приложениях просто как ещё одна карта, а снижение издержек для ритейла могло привести к появлению дополнительных скидок при оплате новой формой валюты.

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Фото: Magnific (ededchechine)