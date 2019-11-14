Невзоров о Галкине: "Ему начали отвинчивать голову"

Ранее комик позволил себе резкие высказывания в адрес российского телевидения.

Журналист Александр Невзоров прокомментировал слухи о закрытии концертов Максима Галкина за слова о цензуре. Свое мнение публицист озвучил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Невзоров подчеркнул, что комик набрался мужества и может за это поплатится. По его мнению, за слова юмористу "начали отвинчивать голову, закрывать концерты".

Резкие высказывания в адрес российского телевидения Максим Галкин позволил себе на концерте в Новосибирске. Он заявил, что на российском телевидении есть цензура, а после раскритиковал популярные ТВ-шоу. Позже его слова поддержал Владимир Познер и ряд других телеведущих. Нашлись и те, кто раскритиковал юмориста, среди них оказался Владимир Соловьев и Артем Шейнин.

Видео: YouTube/