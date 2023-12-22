В США осудили штурм посольства Мексики в Эквадоре

Джейк Салливан призвал найти решение дипломатической проблемы.

В американской администрации осуждают штурм мексиканского посольства, размещенного на территории Эквадора. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник заметил, что власти в Эквадоре пренебрегли собственными международными обязательствами в области неприкосновенности дипломатических представительств, а также поставили под угрозы базовые нормы дипломатических отношений.

Мы осуждаем это нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, в том числе применение силы против сотрудников посольства. Мы изучили записи с камер видеонаблюдения и считаем, что эти действия были ошибочными. Джейк Салливан, глава США

Джейк Салливан добавил, что власти США попросили коллег из Эквадора работать совместно Мексикой ради того, чтобы найти решение возникшего конфликта. Чиновник пояснил, что в Белом доме приветствуют проведение заседания Постоянного совета Организации американских государств, которое нацелено помочь в поиске дипломатического пути по теме.

Белый дом заявил, что США не отклоняются от намерения не посылать войска на Украину.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television