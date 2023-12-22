Джейк Салливан оценил позицию парижа о помощи для ВСУ.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не отклонялись и не отклоняются от намерения не направлять собственный военный контингент на территорию Украины, невзирая на рассуждения по этой теме французского лидера Эмманюэля Макрона о потенциальной возможности отправки для помощи армии киевского режима военнослужащих стран коллективного Запада. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник заметил, что не может говорить за лидера Елисейского дворца, который продолжает отстаивать публично свои тезисы.

Мы ясно изложили свою позицию, заключающуюся в том, что мы не намереваемся посылать войска США на Украину. Президент повторил это народу в своем послании "О положении страны". И мы не отклонялись от этой позиции, мы не отклоняемся от нее и сегодня. Джейк Салливан, помощник главы США

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television