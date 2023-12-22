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США обсуждают с Нигером ситуацию после разрыва военного соглашения

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Джейк Салливан рассказал об обеспокоенности обстановкой в африканской стране.

Представители американской администрации президента Джо Байдена продолжают поддерживать контакт и обсуждать сложившуюся ситуацию с властями Нигера после разрыва мятежниками военного соглашения с Вашингтоном. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник пояснил, что вопрос еще не закрыт.

Мы видели появившиеся в субботу вечером сообщения от НССР [Национальный совет спасения родины, сформированный нигерскими мятежниками], мы поддерживаем с ними связь. Очевидно, это является продолжением обсуждений.

Джейк Салливан, помощник главы США

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила СМИ о том, что группа американских должностных  лиц посетила Нигер незадолго до разрыва мятежниками военного соглашения с США. В рамках данной поездки они выразили  обеспокоенность развитием отношений африканского государства с Москвой и Тегераном.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: африка, джейк салливан, нигер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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