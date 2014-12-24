Захарова назвала неподобающим поведение спецдокладчиков ООН по делу Навального

Она призвала Совет ООН по правам человека обратить внимание на поведение своих докладчиков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неподобающим поведение спецдокладчиков ООН по делу Алексея Навального. Об этом она сообщила на брифинге.

Захарова отметила, что на сегодняшний день ни одна страна не предоставила России никаких доказательств того, что российский оппозиционер был отравлен неким боевым веществом. Она призвала Совет ОНН по правам человека обратить внимание на поведение своих докладчиков.

Сожалеем, что спецдокладчики ООН по правам человека, работа которых в первую очередь должна характеризоваться беспристрастным подходом и опорой на факты, скатились до банальных ничем и никем не подтвержденных обвинений. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова рассказала про наказание за извинения Путина перед президентом Сербии.

Видео: МИД России