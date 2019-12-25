В МИД заявили, что Россия не участвует в политических гонках по вакцинам

Мария Захарова напомнила об эффективности "Спутник V", которая подтверждается во многих странах.

В МИД заявили, что Россия не участвует в политических гонках, связанных с сотрудничеством по вопросу вакцинации от COVID-19. Об этом на еженедельном брифинге с журналистами сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Мы точно не собираемся политизировать этот вопрос. Почему я об этом говорю - потому что, к сожалению, мы становимся объектом фальши, лжи, большого количества недостоверной информации, которая публикуется в том числе о российской вакцине и о российских усилиях на данном направлении. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница напомнила, что разработанный НИЦ имени гамалеи препарат "Спутник V" продолжает доказывать свою эффективность как на территории РФ, так и за пределами государства. Вакцина одобрена в 50 странах, что делает ее второй в рейтинге национальных регистраций.

МИД: представитель правительства ФРГ посещал РФ для обсуждения связей.

Фото: Piter.tv