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МИД: представитель правительства ФРГ посещал РФ для обсуждения связей
Сегодня, 15:01
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lesjasap

МИД: представитель правительства ФРГ посещал РФ для обсуждения связей

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Йохан Заатхоф посещал РФ с 27 февраля по 3 марта.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова рассказала о том, что представитель правительства ФРГ посещал Москву и Петербург для обсуждения двусторонних связей. Речь идет о чиновнике по имени Йохан Заатхоф. Рабочая поездка иностранца состоялась с 27 февраля по 3 марта.

В ходе пребывания в нашей стране он провел встречи с председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым и руководителем депутатской группы по связям с Бундестагом ФРГ Павлом Завальным. Состоялись беседы в МИД России, в том числе со Михаилом Швыдким, в администрации Петербурга.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД заметили, что стороны обсудили широкий спектр вопросов и проблем, касающихся общественно-политических связей и гуманитарно-культурного развития. Акцент был сделан на проведение в 2020-2021 году года Германии в России, а также на выставочных проектах.

В Германии назвали "Северный Поток — 2" мостом с Россией.

Фото: МИД России

Теги: германия, йохан заатхоф, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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