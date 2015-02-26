Йоханн Заатхофф объяснил, почему российский газопровод важен для ФРГ.

В Германии назвали "Северный Поток — 2" мостом с Россией. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал координатор кабмина ФРГ по сотрудничеству с Москвой Йоханн Заатхофф. По мнению общественного деятеля, было бы безответственно отказаться от завершения строительства проекта по экономическим соображениям.

Как из экономических соображений, так и с учетом национальной экономики мне кажется, было бы безответственно не завершать этот проект..Мы стоим перед серьезными вызовами, в связи с целями по защите климата на нашем континенте и в наших странах, которые, с моей точки зрения, достижимы лишь совместно. Йоханн Заатхофф, представитель правительства Германии

В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" завершен на 97 процентов. В работах принимают участие порядка ста коммерческих компаний. В ФРГ напомнили, что проект важен для газоснабжения страны. Политики считают газопровод своеобразным мостом между Россией и ЕС. Заатхофф призвал поддерживать и развивать существующие связи, а не разрушать.

В Германии двух человек осудили за нарушение антироссийских санкций.

Фото: Pixabay.com