В Германии двух человек осудили за нарушение антироссийских санкций

Один фигурант дела получил реальный срок, второй - условный.

В Германии двух человек в Гамбургском суде осудили за нарушение антироссийских санкций. Об этом сообщили немецкие журналисты из информационного агентства dpa. В СМИ уточнили, что фигуранты расследования признаны виновными в нарушении эмбарго на вооруженные поставки в РФ после того, как этот запрет в 2014 году был введен из-за воссоединения Крыма с Россией. Преступления, по мнению следствия, совершались в период с январь 2016 года по январь 2018 года.

Первым осужденным является 41-летний мужчина по имени Александр С. Он владеет бизнесом в Аугсбурге на юго-западе Баварии. Его задержали в феврале 2020 года. Сейчас местный житель получил три года и девять месяцев заключения. Предприниматель также обязан выплатить штраф в размере восьми миллионов евро. В суде признали вину гражданина в поставках металлообрабатывающих станков, которые могут использоваться в сфере военного ракетостроения.

Вторым фигурантом дела стал мюнхенец. Его приговорили к двум годам условно за пособничество. Он оплатит штраф в 184 тысячи евро, а также 150 тысяч евро в качестве залога за условное освобождение.

Захарова призвала Берлин не ограничивать работу российских СМИ в Германии.

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