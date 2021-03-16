Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией

По его словам, никакие действия Запада "не изменят эту реальность".

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что судьба и будущее Крыма навсегда связано с Россией. Об этом он заявил на выступлении в эфире телеканала "Крым 24".

Лавров напомнил, что семь лет назад жители регионы выступили за вхождение региона в состав РФ. Он также отметил, что этот процесс стал единственным способом защиты людей на фоне угроз "со стороны националистов и неонацистов, которые пришли к власти в Киеве".

Судьба и будущее Крыма - навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность - ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее в Норвегии признали право Крыма вернуться в состав России.

Видео: МИД России