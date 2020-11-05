Вебер подчеркнул, что аннексия предполагает насильный захват территории и введение войск без референдумов.

В Норвегии признали право Крыма вернуться в состав России. Мнением поделился руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии" и норвежский политик Хендрик Вебер.

Он отметил, что на момент референдума 2014 года Крым был самостоятельным регионом, поэтому разговоры об аннексии не имеют место.

Народ сам решил вернуться в Россию. Хендрик Вебер, руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии" и норвежский политик

Он подчеркнул, что аннексия предполагает насильный захват территории и введение войск без референдумов. По мнению Веберу, европейские страны в будущем будут вынуждены признать Крым российским.

Ранее глава МИД Украины призвал Россию "открыть доступ" в Крым.

Фото: pixabay.com