В Норвегии признали право Крыма вернуться в состав России. Мнением поделился руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии" и норвежский политик Хендрик Вебер.
Он отметил, что на момент референдума 2014 года Крым был самостоятельным регионом, поэтому разговоры об аннексии не имеют место.
Народ сам решил вернуться в Россию.
Хендрик Вебер, руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии" и норвежский политик
Он подчеркнул, что аннексия предполагает насильный захват территории и введение войск без референдумов. По мнению Веберу, европейские страны в будущем будут вынуждены признать Крым российским.
Ранее глава МИД Украины призвал Россию "открыть доступ" в Крым.
Фото: pixabay.com
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