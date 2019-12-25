Глава МИД Украины призвал Россию "открыть доступ" в Крым

По мнению дипломата, Россия должна "занять не политизированную позицию".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию "открыть доступ" в Крым. Об этом он заявил на неформальном заседании СБ ООН.

В пятницу, 12 марта, состоялось неформальное заседание СБ ООН. Главной темой на повестке дня стал Крым. Изначально встречу предложила провести Эстония. Затем инициативу поддержали ещё несколько стран: Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, Грузия, Германия, Литва, Польша, Турция, Украина и так далее. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Эстония не стала давать слово крымчанам на этом мероприятии.

Напомним, что власти России и Крыма неоднократно заявляли, что доступ на полуостров открыт. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.

Ранее мы сообщили, что Польша от имени 45 стран призвала в СПЧ ООН освободить Алексея Навального.

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