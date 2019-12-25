Представители стран Совета ООН обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека и основными свободами в РФ.

Польша от имени 45 стран призвала в СПЧ ООН освободить Алексея Навального. Об этом пишут РИА Новости.

В пятницу состоялась 46-сессия Совета ООН по правам человека. Страны выразили сомнения по поводу соблюдения прав и законов в отношении граждан РФ. По их мнению, это "проявляется, в частности, в незаконном задержании, аресте и заключении в тюрьму Алексея Навального". Члены Совета ООН по правам человека считают это недопустимым. Они уверены, что задержание оппозиционера политически мотивировано.

Напомним, что ЕСПЧ опровергнул утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность.

Ранее мы сообщили, что в Москве задержан депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

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