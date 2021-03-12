В Москве задержан депутат Мосгордумы Сергей Митрохин

Митрохина задержали за участие в акции 23 января.

В Москве задержан депутат Мосгордумы от фракции "Яблоко" Сергей Митрохин. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на слова депутата.

Инцидент произошел в микрорайоне Камушки (рядом с "Москва-Сити"). Правоохранительные органы задержали депутата сразу после встречи с местными избирателями.

Сейчас мы направляемся в ОВД "Тверской" Задержали за участие в митинге 23 января, но пока протоколов нет никаких. Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы от фракции "Яблоко"

Напомним, что 23 января в нескольких регионах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что московские суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями: 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.

Ранее мы сообщили, что Кравчук обозначил сроки встречи лидеров стран в "нормандском формате".

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