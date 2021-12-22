Собянин: в Москве хотят открыть 50-60 станций метро и 3 новые ветки

Глава города оценил развитие транспортной инфраструктуры в регионе.

В ближайшие годы в Москве хотят открыть 50-60 станций метро и 3 новые транспортные ветки. Такое заявление перед региональными депутатами сделал глава столицы РФ Сергей Собянин. Чиновник выступил в Мосгордуме с ежегодным отчетом местного правительства. В период за 2023-2024 года власти рассчитывают открыть оставшиеся два центральных диаметра на участке наземного метрополитена. Речб идет о МЦД-3 и МЦД-4.

В ближайшие годы мы планируем на 50-60 станций метро увеличить, включая завершение строительства Большой кольцевой линии, и открытие трех новых веток метрополитена. Сергей Собянин, глава Москвы

Напомним, что с 2011 года в Москве ведется работа по созданию 100 новых станций метро и МЦК. За это время сеть Московского метрополитена увеличилась в полтора раза. К этому показателю Собянин добавил развитие МЦД-1 и МЦД-2, а также 60 остановок, платформ.

Собянин: запрет на проведение массовых мероприятий отменят в Москве при первой возможности.

Фото и видео: YouTube / Московская городская Дума