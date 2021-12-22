Собянин: запрет на проведение массовых мероприятий отменят в Москве при первой возможности

Глава Москвы оценил эпидобстановку в регионе.

Глава российской столицы Сергей Собянин заявил о том, что запрет на проведение массовых мероприятий в регионе отменят при первой возможности. Такое заявление чиновник сделал в рамках ежегодного отчета перед местными депутатами в Мосгордуме.

Мы обязательно отменим эти ограничения, но на сегодняшний день они необходимы. Что касается культурных и спортивных мероприятий, то они проводятся в ограниченном пространстве, помещении с полным контролем лиц, которые туда проходят. Сергей Собянин, мэр Москвы

Глава города напомнил парламентариям о том, что сейчас в Москве введена система QR-кодов. Она позволяет властям контролировать здоровье людей, посещающих публичные мероприятия. Однако дополнительной зоной риска являются уличные мероприятия, которые регулировать практически невозможно. В столичных театрах и музеях увеличена максимальная заполняемость зала до 70%.

Собянин: система видеонаблюдения в Москве снизила число убийств в 2,5 раз.

Фото и видео: YouTube / Московская городская Дума