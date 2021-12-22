Сергей Собянин видит необходимость развивать цифровые технологии.

Система видеонаблюдения в Москве снизила число убийств в 2,5 раза. Такое заявление в рамках ежегодного отчета в Московской областной Думе сделал глава города Сергей Собянин. Чиновник добавил, что система также сократила количество квартирных краж - в 13 раз, угона транспортных средств - в 9. Погибших в автомобильных авариях стало меньше в два раза.

Цифровые технологии вносят огромный вклад и в повышение безопасности москвичей. Благодаря внедрению системы видеонаблюдения мы добились радикального снижения преступности и дорожного травматизма. Сергей Собянин, мэр Москвы

Глава региона уточнил, что дальнейшей задачей для властей станет совершенствование цифровых технологии. Это позволит сделать все районы Москвы с каждым годом более спокойными и безопасными для повседневной жизни.

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве спокойной.

Фото и видео: YouTube / Московская городская Дума