Глава столицы надеется, что праздники удастся отметить в спокойном режиме.

Глава российской столицы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве спокойной. Такое заявление мэр сделал во время выступления на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве РФ. Чиновник выразил надежду на то, что население сможет отметить новогодние и рождественские праздники без новых вспышек заболеваемости ковидом. Власти планируют мониторить эпидемиологическую обстановку в регионе и принимать своевременные меры воздействия.

Будем надеяться, что Новый год пройдет спокойно. Тем не менее, у нас по-прежнему действуют ограничения, санитарные требования, ограничения, связанные с QR-кодами для прохода в театры, музеи, культурно-массовые, зрелищные мероприятия. Сергей СОбянин, мэр Москвы

Эксперт подчеркнул, что сейчас ситуацию в московском регионе можно назвать спокойной. Еженедельно специалисты фиксируют в городе снижение уровня числа новых пациентов, зараженных ковидом. От предыдущего пика объем заболеваемости упал примерно на две трети. При этом уровень госпитализаций уменьшился наполовину.

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Фото и видео: Правительство России