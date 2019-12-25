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Мурашко оценил эффективность "Спутника V" и "Спутника Лайт" от "омикрона"
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Мурашко оценил эффективность "Спутника V" и "Спутника Лайт" от "омикрона"

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Глава Минздрава призвал к ревакцинации граждан.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко оценил эффективность "Спутника V" и "Спутника Лайт" от "омикрона". На заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве РФ чиновник сообщил коллегам о действенности отечественных прививок к новому южноафриканскому варианту ковида.

"Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V" - ред.) в сочетании с ревакцинацией вакциной "Спутник Лайт" позволяет значительно профилактировать и защитить население от новой коронавирусной инфекции, в том числе штамма "омикрон".

Михаил Мурашко, глава Минздрава

Мурашко назвал основные симптомы "омикрона".

Фото и видео:

Теги: минздрав, михаил мурашко, омикрон-штамм, спутник v, спутник лайт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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