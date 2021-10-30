В Петербурге начались задержания участников несанкционированной акции

В воскресенье днем, 13 марта, в Петербурге на Невском проспекте начались задержания участников несанкционированной акции. Некоторые из задержанных пришли с плакатами. Информация об этом появилась в телегам-канале "Протестный Петербург".
По информации в соцсетях, журналистов в жилетах прессы также отводят в автобусы.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге провели более 40 профилактических бесед с участниками несанкционированных акций.
Фото: Telegram / Протестный Петербург
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