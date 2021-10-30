В Петербурге начались задержания участников несанкционированной акции

Некоторые из задержанных пришли с плакатами.

В воскресенье днем, 13 марта, в Петербурге на Невском проспекте начались задержания участников несанкционированной акции. Некоторые из задержанных пришли с плакатами. Информация об этом появилась в телегам-канале "Протестный Петербург".

По информации в соцсетях, журналистов в жилетах прессы также отводят в автобусы.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге провели более 40 профилактических бесед с участниками несанкционированных акций.

Фото: Telegram / Протестный Петербург