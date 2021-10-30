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В Петербурге начались задержания участников несанкционированной акции
Сегодня, 15:13
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В Петербурге начались задержания участников несанкционированной акции

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Некоторые из задержанных пришли с плакатами.

В воскресенье днем, 13 марта, в Петербурге на Невском проспекте начались задержания участников несанкционированной акции. Некоторые из задержанных пришли с плакатами. Информация об этом появилась в телегам-канале "Протестный Петербург". 

По информации в соцсетях, журналистов в жилетах прессы также отводят в автобусы.  

Ранее мы сообщали, что в Петербурге провели более 40 профилактических бесед с участниками несанкционированных акций. 

Фото: Telegram / Протестный Петербург 

Теги: задержания на митингах, несанкционированная акция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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