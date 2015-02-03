  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Членов ЛКСМ задержали после возложения цветов в честь Дня комсомола в Петербурге
Сегодня, 10:39
79
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Членов ЛКСМ задержали после возложения цветов в честь Дня комсомола в Петербурге

0 0

В полиции сочли акцию несогласованной.

Бурное празднование дня памяти героической истории Ленинского комсомола не понравились петербуржцу, и он вызвал полицию. Праздничная акция с фальшфайерами завершилась в отделении полиции. 

Вечером 29-го октября группа людей решила собраться в Комсомольском сквере на Краснопутиловской улице, чтобы отметить День рождения комсомола. Так как акция была несогласованной, ее участников задержали. Полиция приехала на место уже через 2 минуты после сообщения очевидца. 

В итоге были задержаны 7 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Молодых людей доставили в 31-й отдел полиции Кировского района. Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение установленного порядка проведения митинга. Последователям движения пришлось провести ночь в полиции, а сегодня состоится суд, чтобы избрать им меру пресечения.

Накануне Всероссийскому ленинскому коммунистическому союзу молодежи исполнилось 103 года. 

Фото: ВКонтакте / СПб ГО ЛКСМ РФ | Ленинский комсомол

Теги: день комсомола, задержание, несанкционированная акция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии