Членов ЛКСМ задержали после возложения цветов в честь Дня комсомола в Петербурге

В полиции сочли акцию несогласованной.

Бурное празднование дня памяти героической истории Ленинского комсомола не понравились петербуржцу, и он вызвал полицию. Праздничная акция с фальшфайерами завершилась в отделении полиции.

Вечером 29-го октября группа людей решила собраться в Комсомольском сквере на Краснопутиловской улице, чтобы отметить День рождения комсомола. Так как акция была несогласованной, ее участников задержали. Полиция приехала на место уже через 2 минуты после сообщения очевидца.

В итоге были задержаны 7 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Молодых людей доставили в 31-й отдел полиции Кировского района. Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение установленного порядка проведения митинга. Последователям движения пришлось провести ночь в полиции, а сегодня состоится суд, чтобы избрать им меру пресечения.

Накануне Всероссийскому ленинскому коммунистическому союзу молодежи исполнилось 103 года.

Фото: ВКонтакте / СПб ГО ЛКСМ РФ | Ленинский комсомол