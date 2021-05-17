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В Петербурге провели более 40 профилактических бесед с участниками несанкционированных акций
Сегодня, 10:00
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге провели более 40 профилактических бесед с участниками несанкционированных акций

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Отмечается, что третьего привлечения к административной ответственности им может грозить уголовное дело.

В Петербурге полицейские проводят профилактические беседы с участниками несанкционированных митингов. Цели у правоохранителей гуманистические. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и области.

В городе было проведено уже более 40 таких профилактических бесед. В том числе, участниках незаконных акций рассказывают, что после третьего привлечения к административной ответственности им может грозить уголовное дело по статье о неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

По данной статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге сократили число мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. 

Фото: pixabay 

Теги: полиция, профилактические беседы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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