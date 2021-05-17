В Петербурге сократили число мобильных пунктов вакцинации от коронавируса

Сейчас насчитывается 21 мобильный пункт вакцинации.

Более чем в два раза в Петербурге сократили число мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Так, по состоянию на 10 января в городе насчитывалось 57 мобильных пунктов вакцинации, а в настоящее время – 21. В Невском районе находится четыре пункта вакцинации, в Выборгском, Красногвардейском и Колпинском – по три, еще по два пункта вакцинации расположены во Фрунзенском и Центральном районах, в Адмиралтейском, Московском, Пушкинском и Красносельском районах по одному мобильному пункту вакцинации.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге к 2024 году откроют три новые станции метро.

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