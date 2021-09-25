Полиция Москвы сообщила о незаконности акции КПРФ

Геннадий Зюганов считает данное мероприятие встречей депутатов с избирателями.

Коммунистическая партия Российской Федерации проводит несанкционированный митинг на Пушкинской площади в Москве. Сотрудники правоохранительных органов предупредили участников мероприятия о незаконности несогласованной с властями российской столицы акции.

Мероприятие связано с тем, что КПРФ отказалась признавать итоги электронного голосования в Москве на выборах в Государственную Думу, которые проводились с 17 по 19 сентября.

Сам лидер фракции Геннадий Зюганов заявил, что считает сегодняшнюю акцию встречей депутатов с избирателями, что, по его мнению, не противоречит закону.

В начале текущей недели московская мэрия не согласовала КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидемиологической обстановки. Представители партии заявляли о присутствие до пяти тысяч участников на каждом мероприятии.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о создании единой системы онлайн-голосования.

Видео: Telegram / Avtozak LIVE