Площадь пожара в здании на Пушкинской площади составляет 1500 "квадратов"

В тушении огня участвовали более 120 специалистов и 35 единиц техники.

Площадь пожара в здании на Пушкинской площади в Москве составляет 1500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 15 февраля в административном здании, которое находится на реконструкции. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении огня участвовали более 120 специалистов и 35 единиц техники. Спустя несколько часов пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что пострадавших от взрыва газа в Чечне доставили на самолете в Нижний Новгород.

Видео: МЧС России