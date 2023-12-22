На протяжении всего полета пострадавших сопровождали медики.

Пострадавших от взрыва газа в Чечне доставили на самолете в Нижний Новгород для дальнейшего лечения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 10 сентября в селе Чечен-Аул. В результате взрыва газа загорелся частный жилой дом. Женщина и двое детей получили ожоги на пожаре. Их доставили в Нижний Новгород наа бору самолета Ан-148. На протяжении всего полета пострадавших сопровождали медики. Отмечается, что в Нижнем Новгороде пациенты получат высококвалифицированную медпомощь.

Ранее мы сообщали, что МЧС России за год доставило около 35 тысяч тонн грузов в новые регионы.

Видео: МЧС России