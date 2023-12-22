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МЧС России за год доставило около 35 тысяч тонн грузов в новые регионы

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На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей направили 640 колонн гуманитарной помощи.

МЧС России за год доставило около 35 тысяч тонн грузов в новые регионы. Об этом заявил на расширенной коллегии глава ведомства Александр Куренков.

По его словам, на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей направили 640 колонн гуманитарной помощи. Куренков отметил, что сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь мирному населению приграничных регионов.

Ранее Путин заявил, что власти будут продолжать индексацию зарплат и улучшение жилищных условий сотрудников МЧС РФ.

Видео: МЧС России

Теги: александр куренков, гуманитарная помощь, мчс россии, новые регионы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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