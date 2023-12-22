На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей направили 640 колонн гуманитарной помощи.

МЧС России за год доставило около 35 тысяч тонн грузов в новые регионы. Об этом заявил на расширенной коллегии глава ведомства Александр Куренков.

По его словам, на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей направили 640 колонн гуманитарной помощи. Куренков отметил, что сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь мирному населению приграничных регионов.

Ранее Путин заявил, что власти будут продолжать индексацию зарплат и улучшение жилищных условий сотрудников МЧС РФ.

Видео: МЧС России