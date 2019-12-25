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МИД РФ обвинил Украину в провокации против российских дипломатов
Сегодня, 16:03
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matveyvn

МИД РФ обвинил Украину в провокации против российских дипломатов

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Россия требует от Киева старта официального расследования инцидента.

МИД РФ обвинил Украину в провокации против российских дипломатов и выразил протест временному поверенному в делах Украины в Москве Василию Покотило. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что посольство России в МИД Украины ноту протеста в связи с тем, что неизвестные в ночь с 15 на 16 марта рядом с местами работы и проживания российских дипломатов в Киеве развесили плакаты. На них гражданам России приписываются заявления о признании Крыма частью Украины.

Россия требует от Киева старта официального расследования инцидента.

Ранее Лавров заявил, что Международный уголовный суд дискредитировал себя.

Фото: pixabay.com

Теги: дипломатия, мид рф, украина
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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