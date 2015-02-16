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Боррель призывает КНР одуматься и не продолжать конфронтацию

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Глава дипломатии ЕС прокомментировал решение Пекина ввести санкции против организаций и граждан ЕС.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призывает КНР одуматься и не продолжать конфронтацию. Об этом специалист заявил журналистам по результатам заседания Совета ЕС по иностранным вопросам. По мнению эксперта, ограничения КНР в отношении ЕС неприемлемы, поэтому он рекомендует Пекину мирное общение с представителями Брюсселя.

Мы хотим, чтобы Китай участвовал в диалоге с Европейским союзом по правам человека, а не продолжал конфронтацию.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС продолжит защищать права человека и реагировать на их нарушение вне зависимости от того, в какой стране это происходит. Напомним, что 22 марта официальные власти Китая ввели санкции против десяти граждан евросоюза, а также четырех европейских организаций (включая комитет ЕС по политике и безопасности Совета, подкомитета по правам человека Европарламента). Представителей "черного списка" Пекин обвинил в том, что они грубо нарушают суверенитет и национальные интересы КНР, злонамеренно транслируют дезинформацию и ложь. Такая реакция последовала в ответ на аналогичные действия Евросоюза.

В Брюсселе заявили о курсе России на конфронтацию с ЕС.

Фото: European Comission

Теги: евросоюз, жозеп боррель, китай, санкции
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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