В Брюсселе заявили о курсе России на конфронтацию с ЕС

Министры иностранных дел ЕС считают, что власти нарушают международные законы и права человека.

В Брюсселе заявили о курсе России на конфронтацию с Евросоюзом. Об этом на пресс-конференции заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По словам Борреля, это происходит как в России, так и за её пределами. В качестве примера он указал на Чечню. Боррель подчеркнул, что российские власти намерены решать эти проблемы. Однако, Москва всё больше "сворачивает к авторитарному государству" и удаляется от Евросоюза. По мнению дипломатов, страны ЕС должны сделать выводы.

Глава европейской дипломатии ещё раз обозначил принципы взаимоотношений с Россией, установленные ещё в 2016 году. Речь шла о соблюдении минских соглашений по Украине, установлении тесных контактов ЕС со странами СНГ, а также противодействии Москве даже в случае сотрудничества по тем или иным вопросам. По мнению дипломата, у ЕС остались потребности, которые заставляют ЕС иметь отношения с Россией.

Ранее мы сообщили, что опубликован трейлер "Годзиллы против Конга".

Видео: European Council